Kempen : Politik überrascht über Bauprojekt

Kempen Die Parteien wollen selbstverständlich auch beim Neubauprojekt am Krefelder Weg in Kempen mitreden.

Die Mitteilung des Mönchengladbacher Generalunternehmens Dornieden, auf dem Gelände des Gartenbaubetriebs Merholz am Krefelder Weg in Kempen 40 Doppelhaushälften bauen zu wollen, hat die Kempener Politik ziemlich überrascht. Nachdem bereits der Sprecher des Grünen-Stadtverbandes, David Tepaß, das Verfahren und die Absichten des Bauunternehmens kritisiert hatte, legte der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Gareißen im Hauptausschuss nach. Es ginge nicht, dass ein Investor bestimme, was in Kempen wie gebaut werde. Schließlich solle die Stadt vor allem dafür sorgen, dass auch bezahlbare Mietwohnungen neu entstehen. Der Technische Beigeordnete Marcus Beyer betonte, dass selbstverständlich die Politik die Entscheidungsgewalt über die Bauplanung habe. Baurecht bestehe auch noch nicht, es habe lediglich ein unverbindliches Vorgespräch mit dem Investor gegeben. Über eine Erschließung der Flächen sei ebenso gesprochen worden wie über eine mögliche Bebauung, so Beyer. Über das Baurecht entscheidet die Politik. Dornieden hatte den Baubeginn für 2021 angekündigt, fertig sollen die Häuser 2022 sein.