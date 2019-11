Planungsausschuss : Politik stimmt dem neuen Radverkehrskonzept zu

Radweg an der St. Töniser Straße. Foto: Eva Scheuß

Kempen Trotz weiterer Bedenken aus der Bürgerschaft hat der Ausschuss für Umwelt, Planung und Klimaschutz des Stadtrates am Montagabend dem neuen Radverkehrskonzept für Kempen einmütig zugestimmt. Das Konzept, das die beiden Planungsbüros Planersocietät aus Dortmund und VIA aus Köln in den vergangenen acht Monaten unter großer Bürgerbeteiligung erarbeitet haben, enthält 369 Vorschläge, wie das ohnehin schon gute Radverkehrsnetz in Kempen in den kommenden Jahren weiter verbessert werden kann.

Die Gutachter rechnen damit, dass in den kommenden zehn bis 15 Jahren ein Programm abgearbeitet werden muss, das Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 28,5 Millionen Euro umfasst. Ein Großteil der Kosten kann über Landes- und Bundesmittel finanziert werden. Auch die Straßenbaulastträger Kreis Viersen und Straßen.NRW wären bei einzelnen Projekten zu beteiligen. Auf die Stadt Kempen kommen laut Gutachter Kosten in Höhe von 11,3 Millionen Euro zu. Bei den Kostenschätzungen handelt es sich aber um grobe Kalkulationen, weil es für die Vorschläge noch keine konkrete Planung gibt.