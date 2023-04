Debatte zum Haushalt in Grefrath Warum die Grefrather Grünen den Haushalt ablehnen

Die Grünen hatten beantragt, regelmäßige Budgets einzurichten, in Höhe von 25.000 Euro um den Fördermittelabruf koordinieren zu können, in Höhe von 30.000 Euro um den Komplex Radwege in Grefrath weiterauszubauen, in Höhe von 25.000 Euro um das Integrierte Klimaschutzkonzept umzusetzen und ein einmaliges Budget in Höhe von 20.000 Euro, um die Wirtschaftsförderung mit einem Projekt „Start-up Marktplatz“ zu unterstützen. Außerdem sollte die Gemeinde beauftragt werden, eine halbe Stelle für ein Fördermittelmanagement einzurichten und eine Förderung zu prüfen, die eine weitere Stelle zum Klimaschutz möglich macht. Diese und auch der gemeinsame Antrag mit SPD und GOVM 5000 Euro für die Förderung Kulturschaffender bereitzustellen, wurden mehrheitlich abgelehnt.