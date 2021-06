Gutscheine für Pflanzen : Grefrather sollen mehr Bäume pflanzen

Grefrath Die Grefrather Wählergemeinschaft GOVM will Hauseigentümer motivieren, mehr Bäume zu pflanzen. Sie beantragt, dazu Baumgutscheine auszugeben. Die Gemeinde solle prüfen, ob dafür Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen.

Die Wählergemeinschaft GOVM will mit Baumgutscheinen Haus- und Grundstückseigentümer in Grefrath motivieren, in ihren Gärten Bäume zu pflanzen. Den entsprechenden Antrag dazu hat die Wählergemeinschaft eingereicht. Die Verwaltung solle prüfen, ob nicht bereits ab Herbst diese Baumgutscheine aus ungenutzten Mitteln des laufenden Haushaltes finanziert werden können. Grundsätzlich soll der Gemeinderat festlegen, welcher Betrag für die Baumgutscheine bereitstehen soll.