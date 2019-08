Verkauf an „Rottler Brillen und Hörgeräte“ : Optik Pleines: Neuer Besitzer

Kempen / St. Tönis Die Kette mit Filialen in Kempen und St. Tönis ist verkauft worden.

Von Christian Kandzorra

Das Arnsberger Unternehmen „Rottler Brillen und Hörgeräte“ hat den Traditionsbetrieb „Pleines Fashion Optik und Akustik“ übernommen, der am Niederrhein mit 24 Filialen vertreten ist, darunter in Kempen und St. Tönis, und seinen Sitz in Korschen­broich hat. Wie es in einer Mitteilung von Rottler heißt, sollen die 140 Pleines-Mitarbeiter übernommen worden sein. Das Familienunternehmen aus dem Sauerland, an dessen Spitze der 34-jährige Paul Rottler als Geschäftsführer steht, vergrößert sein Filialnetz mit der Übernahme auf 91 Filialen und rangiert damit unter den fünf größten Betreibern von Optik-Filialen in Deutschland. Der Name Pleines soll vorerst erhalten bleiben.

Die Geschichte des Unternehmens Pleines reicht zurück bis ins Jahr 1956: Rolf Pleines hatte damals an der Wickrather Straße in Rheydt, das seit der kommunalen Gebietsreform 1975 zu Mönchengladbach gehört, ein Optikergeschäft eröffnet. Er soll mit gerade einmal 50 Fassungen gestartet sein – heute haben Kunden die Auswahl zwischen Tausenden. Das Unternehmen zog 22 Jahre später an die Bahnhofstraße – und schließlich an die Hindenburgstraße in Korschenbroich, dem Wohnort der Familie Pleines.

Das Optik-Geschäft ist ein aufstrebendes. Immer mehr Menschen sind früh auf eine Sehhilfe angewiesen, was auch darauf zurückzuführen ist, dass immer mehr Menschen lange Zeit auf Bildschirme schauen. Und: Die Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen kommen allmählich in ein Alter, in denen viele auf eine Brille angewiesen sind.

Jetzt sind die Filialen der Gesellschaft „Pleines Fashion Optik und Akustik“ in die Gesellschaft Rottler übergegangen. „Gemeinsam wollen wir nun dafür sorgen, dass unsere ,Familien’ Stück für Stück zusammenwachsen“, sagt Peter Rottler. „Darüber hinaus versprechen wir uns durch die Erweiterung unseres Filialnetzes eine noch deutlich höhere Präsenz am Markt.“ Mit den 24 Pleines-Filialen zwischen Aachen und Kleve ist die Gesellschaft aus dem Sauerland nicht unerheblich gewachsen.