Bauplanung in Kempen : Grünes Licht für Kita und Altenheime in Kempen

Am Schmeddersweg gegenüber des ehemaligen Sporthotels und der Flüchtlingsunterkünfte werden zwei Altenheime und eine Kita gebaut. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der Planungsausschuss stimmte am Mittwoch dem Bebauungsplan für zwei Altenheime und eine Kita am Schmeddersweg in Kempen zu. In St. Hubert wird ein bestehendes Wohngebiet erweitert.