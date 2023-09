Konzert in der Paterskirche Brillante Technik und verträumtes Sinnen am Piano

So begann die in Washington als Kind einer iranisch-amerikanischen Familie geborene Leon Fleisher-Schülerin den Abend in der Paterskirche mit den ersten neun Präludien und Fugen (BWV 846-854) aus Johann Sebastian Bachs monumentalem Opus „Das Wohltemperierte Klavier“. Daneshpour begreift das Werk des Thomaskantors nicht als sachlich zu interpretierende Musik. Im Gegenteil – wenn es der zuweilen fast lyrisch geprägte Melodiefluss erlaubt, versinkt sie förmlich in ihrer Wiedergabe – ohne aber die Durchsichtigkeit zu vernachlässigen.