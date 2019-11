Pianist Yannick Délez : Jazz mit Nähe zur Klassik und viel eigener Interpretation

Kempen Yannick Délez präsentierte sich in der Paterskirche als ein großartiger Jazzpianist, der konzertanten Jazz auf ganz persönliche Weise interpretiert.

Yannick Délez hat bei seinem Piano-Solokonzert in der Paterskirche in Kempen bewiesen, welch großartiger Jazzpianist er ist. Seine Art, konzertanten Jazz zu intonieren, ist voller Improvisationskunst und Innovationsfreude. Seine Musik steckt voller Fantasien und Überraschungen und fesselt mit der ganz persönlichen Note an der Nahtstelle zwischen Jazz, Klassik und neuer Musik.

Der in Martigny in der Schweiz geborene und seit 2011 in Berlin lebende Komponist und Musiker brachte ein Bündel von Interpretationen eigener Kompositionen auf die Bühne. Aus dem Album „Live/ Monotypen“ von 2017, das für den „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ nominiert war, spielte er seine Eigenkomposition „Mesophase“. Später am Abend spielte er eine weitere eigene Komposition, die in Erinnerung bleiben wird: Aus dem gleichnamigen Album „Boréales“ interpretierte er die Nordlichter musikalisch und spielte französische Titel, die einen Ursprung in einem Musical von Michel Legrand hatten, auf eine neue eingängige und ungewöhnliche Weise.