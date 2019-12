Reihe „Klavier extra“ : „Soirées de Vienne“ in der Kempener Paterskirche

Kempen Der koreanischstämmige Pianist William Youn stellt am 7. Januar 2020 seine CD „Lachen und Weinen so nah beieinander“ vor.

Der Pianist William Youn spielt am Dienstag, 7. Januar 2020, in der Reihe Klavier extra in der Kempener Paterskirche, Burgstraße 19, „Soirées de Vienne“ mit Werken von Brahms, Schubert, Liszt und Schumann. Beginn ist um 20 Uhr.

Youn begann seine Ausbildung in Korea, zog in frühester Jugend nach Amerika und studierte dann an der Musikhochschule Hannover, wo Karl-Heinz Kämmerling sein Lehrer wurde. Er arbeitete unter anderem mit Dmitri Bashkirov, Andreas Staier, William Grant Naboré sowie Menahem Pressler. Mittlerweile lebt Youn in München. Weltweit spielt er mit Orchestern wie dem Cleveland Orchestra, dem Orchester des Mariinsky Theaters, dem Seoul Philharmonic Orchestra und den Münchner Philharmonikern. Er ist der bevorzugte Klavierpartner von Nils Mönkemeyer, mit dem er verschiedene sehr erfolgreiche Recitalprogramme bei Sony Classical veröffentlicht hat.