Kempener Klosterkonzerte : Schlussakkord bei „Klavier extra“: Der Flügel und sein Mentor

KEMPEN Der Pianist Matthias Kirschnereit verabschiedete in der Paterskirche mit einem eingängigen Programm den Steinway-Flügel, der in Köln generalüberholt wird.

Matthias Kirschnereit hat ihn im Laufe der Jahre häufiger gespielt – den Steinway-Flügel der Paterskirche mit der außergewöhnlichen Klangqualität, den er vor 20 Jahren in Hamburg mit ausgesucht hatte. Nun werden die Mechanik des kostbaren Instruments und die Saiten in einer Kölner Spezialwerkstatt erneuert. Im September muss der Flügel dann „eingespielt“ werden, und dafür hatte Peter Landmann, der Künstlerische Leiter der Kempener Klosterkonzerte, eine zündende Idee: Wer sich am Einspielen beteiligen möchte, kann sich in eine Liste mit Telefonnummern eintragen, und das Kulturamt vermittelt einen Termin. Auf diese Weise kann man in den Genuss kommen, einmal auf einem Steinway zu spielen. Kurz vor dem ersten Konzert – am 2. Oktober – stimmt dann ein Fachmann das Instrument noch einmal minutiös auf den Konzertraum ein.