Paterskirche: Spitzentreffen von Jazz und Flamenco

Kempen Nach seinem Solo-Klavierabend im Februar 2017 brachte Marco Mezquida diesmal den Flamencogitarristen Juan Gómez „Chicuelo“ mit in die Paterskirche. Dieses Frühjahrs-Glanzlicht begeisterte das Kempener Publikum.

Nicht zum ersten Mal kam Marco Mezquida in die Kempener Paterskirche, er bestritt im Februar 2017 einen Solo-Klavierabend. Die Wiederkehr jetzt machte ihm spürbar Freude. Es sei ihm ein großes Vergnügen, meinte der spanische Pianist in seiner englisch gesprochenen Moderation, erneut in dieser „beautiful church“ spielen zu dürfen.

Kam er im Februar 2017 zu einem Solo-Klavierabend, so war jetzt für „Flamenco trifft Jazz“ eine Trio-Besetzung vorgesehen. Und da passierte zuvor das, was von Musikern normalerweise als Albtraum wahrgenommen wird. Einer der drei Mitspieler wurde krank und musste seine Mitwirkung absagen. Anstelle des erkrankten Paco de Mode übernahm Jacobo Sanchez die Rolle des Perkussionisten. Dabei zeigte sich ein großer Vorteil improvisierter Musik. Der Stellvertreter muss nicht alles nach Vorschrift machen, er kann seine eigenen Ideen ins Spiel bringen. Aber ganz so einfach war es doch nicht. Nicht alles war improvisiert. Es gab Absprachen, Abschnitte, Generalpausen und Tempoänderungen. Doch da waren keine Unsicherheiten festzustellen, da klappte alles wie am Schnürchen.