Konzert in der Paterskirche Beeindruckende Klavierdarbietung von Lukas Sternath

Was erwartet das Publikum von einem jungen Pianisten, dem die gestrenge Jury beim ARD-Musikwettbewerb 2022 in München nicht nur den ersten Preis, sondern auch die sieben weiteren Preise verliehen hat? Selbstverständlich, dass er sein Instrument hervorragend beherrscht, die erforderliche Virtuosität wie ein Kinderspiel erscheinen lässt und in jeder Phase stilsicher gestaltet. Doch Lukas Sternath begnügt sich damit nicht, bei ihm kommt noch Wesentliches hinzu. Es ist die für einen jungen Mann erstaunliche Reife, die sein Spiel so ganz besonders erscheinen lässt. Der Einfluss seines Lehrers Igor Levit, bei dem er derzeit in Hannover studiert, ist unverkennbar – doch umsetzen muss der Eleve solche Vorgaben alleine.