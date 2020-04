Interview Ruud Stefelmanns : „Die Zuwendung zum Patienten ist wichtig“

Kempen Ruud Stefelmanns, Inhaber des ags Gesundheitszentrums in Kempen, zur Corona-Krise.

Stefelmanns Gesicht zeigen trotz Mundschutz. Physiotherapie ist als eine Beziehungsdisziplin zu sehen. Die zwischenmenschliche Beziehung ist entscheidend für den Behandlungserfolg. Grundlagen unseres Therapieansatzes sind: behandeln, beraten, begleiten. Wir sehen gerade in dieser Zeit, dass die Zuwendung für die Patienten von großer Bedeutung ist. Es geht längst nicht nur darum, Muskeln zu bewegen. Die eigentliche Leistung der Physiotherapie liegt nicht in der Aktion, sondern in der Interaktion. Es bedarf eines Vertrauensverhältnisses zwischen Therapeut und Patient. Der Patient muss sich mit seinen Ängsten ernst genommen und als Individuum verstanden fühlen.

Stefelmanns Die Krise hat meiner Meinung nach schon einige schwerwiegende Entscheidungen zur Folge gehabt. Viele Heilmittelerbringer wie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden oder Podologen sind jetzt in ihrer Existenz gefährdet. Wir hoffen, dass das Gesundheitsministerium hier einschreitet. Unser Ziel im Gesundheitszentrum ist es, Mensch zu bleiben, mit einem starken Team im Rücken. Nicht die beste Technik ist schlussendlich für den Behandlungserfolg verantwortlich, sondern immer auch die Atmosphäre, in der sie erbracht wird. Therapeuten sind dabei Begleiter. Sie tragen mit einer realistischen Zieldefinition viel dazu bei, Menschen zu motivieren und in eine aktive Rolle der Krankheitsbewältigung zu bringen. Das gilt gerade in dieser sehr schwierigen Zeit. Daran arbeiten wir, Tag für Tag.