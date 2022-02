Photovoltaik in Kempen : Stadt zieht positive Bilanz nach einem Jahr „Wattbewerb“

Kempen Eine positive Bilanz nach einem Jahr Wattbewerb: Im Kempen wurde der Anteil der Dächer, auf denen Photovoltaikanlagen installiert wurden, deutlich erhöht. Eine Wattbewerbsgruppe bietet eine unabhängige Beratung an.

Seit Anfang 2021 nimmt die Stadt Kempen am Wattbewerb teil, einem Wettbewerb, in dem 164 Städte und Gemeinden in Deutschland um den größten Zubau an Photo­voltaikleistung je Einwohner wetteifern. Gerade im Kreis Viersen scheint man die Bedeutung der Photovoltaik erkannt zu haben, denn mit Kempen, Nettetal, Tönisvorst, Willich und Viersen beteiligen sich alle Städte des Kreises an dieser Städte-Challenge.