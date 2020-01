Bürgermeisterkandidat Philipp Kraft : Wenn der Name zum Programm wird

Philipp Kraft am Kempener Stadtmodell, das am Rathaus auf dem Buttermarkt steht. In das Rathaus will der 45 Jahre alte CDU-Politiker im Herbst als Bürgermeister einziehen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Philipp Kraft will bei der Kommunalwahl am 13. September dieses Jahres zum neuen Kempener Bürgermeister gewählt werden. Der 45 Jahre alte CDU-Vorsitzende tritt an, um Amtsinhaber und Parteifreund Volker Rübo zu beerben. Kraft präsentiert sich heimatverbunden und bringt Führungserfahrung mit.

Auf ihm ruhen die Hoffnungen der Christdemokraten in der Thomasstadt. Alt-Bürgermeister Karl Hensel ist einer derjenigen in der CDU, die hoffen, dass Philipp Kraft nicht nur die Partei zu alter Stärke zurückführt, sondern auch im Rathaus für frischen Wind und neue Ideen sorgen wird. Bei der CDU-Mitgliederversammlung am 10. Oktober vorigen Jahres hielt der 45 Jahre alte Stadtverbandsvorsitzende der Kempener CDU eine Bewerbungsrede so ganz nach dem Geschmack der Christdemokraten. Kraft präsentierte sich heimatverbunden und entschlossen – kraftvoll eben.

Philipp Kraft lässt keinen Zweifel daran, dass er nach der Kommunalwahl im Herbst dieses Jahres auf dem Chefsessel im Rathaus am Buttermarkt Platz nehmen will. Er möchte nicht nur Chef von rund 650 Stadtbediensteten werden, er möchte auch oberster Repräsentant Kempens nach innen und außen werden. Es sei eine Herzens­entscheidung gewesen, betont er im Gespräch mit unserer Zeitung. Für seinen Plan riskiert er nicht wenig. Kraft ist Personalmanager beim Weltkonzern 3 M in der Hauptverwaltung der Zentral-Europa-Region in Neuss. Er hat sich in dem Unternehmen einen sehr guten Ruf erarbeitet, hat Führungserfahrung gesammelt, kennt sich als ehemaliger Key-Account-Manager im Marketing und im Vertrieb dieses großen Wirtschaftsunternehmens aus.

Info Das will ein Bürgermeister Philipp Kraft Sollte er im kommenden Herbst zum neuen Kempener Bürgermeister gewählt werden, will Philipp Kraft als Chef der Stadtverwaltung neue Strukturen geben. Es kommt ihm darauf an, dass die Verwaltung konstruktiv zusammenarbeitet. Er will seine gesamte Führungserfahrung einbringen. Philipp Kraft will Wirtschaftsförderung und das Personalmanagement innerhalb der Stadtverwaltung zur Chefsache machen. Er will mehr Bürgerbeteiligung, vor allem mehr Informationen über Entscheidungsprozesse und mehr Transparenz. Weitere wichtige Themen sind für den 45 Jahre alten Familienvater, den Bildungsstandort Kempen zu gestalten und die Kinderbetreuung sicherzustellen. Kraft sagt „Ja“ zur Weiterentwicklung der Stadt im Kempener Westen, er ist für den Bau eines Ringschlusses als Nord-Süd-Achse durch das neue Wohnquartier, um die bestehenden Straßen zu entlasten. Er will mit Umwelt- und Klimaschützern und anderen Initiativen in der Stadt in den Dialog treten.

Das will er aufgeben, wenn er zum Stadtoberhaupt von Kempen gewählt ist. Seine ganze Lebens- und Berufserfahrung und noch viel mehr will der Familienvater – Kraft ist verheiratet, hat einen 16-jährigen Sohn und eine zwölfjährige Tochter – in die Waagschale werfen, um Bürgermeister in seiner Heimatstadt zu werden. Er sieht sich als Stadtoberhaupt als die Persönlichkeit, die nah dran an den Menschen und deren Lebensrealität ist und die unternehmerisches Handeln versteht. Er möchte die Stadtbediensteten neu motivieren und seine politische Erfahrung einbringen.

Dazu ist Kraft seit seiner offiziellen Nominierung Anfang September vorigen Jahres unterwegs, führt Gespräche mit Bürgern, macht sich bei den einschlägigen Vereinen und Verbänden bekannt. Kraft hat da viel vor sich. Er ist als Sohn eines Ehepaars, dass in den 1970-er Jahren eine Zeit lang für die deutsche Entwicklungshilfe im Ausland tätig war, in jungen Jahren nach Kempen gekommen. Sein Vater Franz Kraft trat als Agraringenieur eine Stelle bei der Deula in Kempen an, wechselte dann allerdings nochmals die Stelle, um als Verwaltungsleiter der drei katholischen Kirchengemeinden in Kempen tätig zu werden. Die Familie – Philipp Kraft hat vier Geschwister – ließ sich an der Mülhauser Straße nieder. Philipp Kraft sagt von sich: „Ich hatte eine unbeschwerte Kindheit und Jugend in unserer Stadt.“ In Kempen lägen seine Wurzeln, obwohl er das Licht der Welt in Schleswig-Holstein erblickte. In Kempen wuchs er auf, ging in den katholischen Kindergarten Hermann-Josef, anschließend in die Katholische Grundschule Wiesenstraße, engagierte sich als Messdiener in der Propsteikirche, wurde dort Jugendleiter. Sportlich schloss sich Kraft der Vereinigten Turnerschaft Kempen an. Als Leichtathlet engagierte er sich in Kempens größtem Sportverein zeitweise ehrenamtlich als Jugendwart. In Kempen hat er bis heute einen großen Freundeskreis, obwohl er hier nicht das Gymnasium besuchte, sondern an der Liebfrauenschule in Mülhausen sein Abitur machte. Dies sei seinerzeit keine Entscheidung gegen eine der weiterführenden Schulen in Kempen gewesen, sondern eine für diese katholisch geprägte Schule im Nachbarort.

Dass er nach dem Abitur die Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr einschlug, hat Kraft nie bereut. Die Jahre beim „Bund“ hätten ihm zwar sehr viel abverlangt, er habe aber auch wertvolle Erfahrungen sammeln können, die ihm heute noch nutzen. Führungsstärke, Teamgeist, Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen sind für Philipp Kraft wichtige Komponenten, die ihm in seinem aktuellen Job bei 3 M zugutekommen. Diese Eigenschaften will er auch als Bürgermeister an der Verwaltungsspitze nutzen.

Schon während seines Politik-Studiums an der Universität der Bundeswehr in Hamburg trat er in die CDU ein, engagierte sich in der Jungen Union der Hansestadt. In Berlin arbeitete er in der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion mit. Später leitete Kraft die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr in Düsseldorf. Berufsbegleitend schloss er an der Fernuniversität Hagen ein Studienprogramm der Betriebswirtschaftslehre erfolgreich ab.

In Neukirchen-Vluyn, wo Kraft zunächst mit seiner Frau lebte, „weil wir uns als junge Familie zu diesem Zeitpunkt noch kein Haus, das unseren Vorstellungen entsprach, in Kempen leisten konnten“ (O-Ton Kraft), engagierte er sich auch politisch für die CDU im Stadtrat. 2005 strebte Kraft dann ein Abgeordnetenmandat im Deutschen Bundestag in Berlin an. Der damals 31-Jährige bewarb sich im Wahlkreis Krefeld/Moers um das Mandat bei den Christdemokraten, unterlag aber der Krefelderin Karin Meinke, weil sie bei der Nominierungsversammlung in Krefeld mehr CDU-Delegierte hinter sich scharen konnte. Der CDU-Stadtverband Neukirchen-Vluyn stand zwar hinter seinem Kandidaten Kraft, hatte aber mit 17 von 110 Delegierten zu wenig Stimmen, um bei der entscheidenden Parteiversammlung in Krefeld dem noch recht unbekannte Philipp Kraft helfen zu können. Letztlich fehlten Kraft aber nur neun Stimmen – er konnte damit für sich einen Achtungserfolg verbuchen.

Diese knappe politische Niederlage entmutige Kraft keineswegs. Seit 2010 lebt er mit seiner Familie wieder in seiner Heimatstadt Kempen, hat im Kempener Süden ein Haus gebaut. Bei der Kommunalwahl 2014 wurde Kraft, der seit 2012 dem Vorstand der Kempener CDU als Beisitzer angehörte, in den Viersener Kreistag gewählt. Doch ehe er dort so richtig durchstarten konnte, musste er seine kommunalpolitischen Ambitionen dem beruflichen Fortkommen unterordnen. Er wurde von seinem Arbeitgeber 3 M an einen Standort in Süddeutschland abgeordnet. Da ließen sich Beruf und politisches Ehrenamt nicht mehr unter einen Hut bringen. Kraft legte sein Kreistagsmandat nieder.

Nach seiner Rückkehr in die 3-M-Hauptverwaltung im Neusser Hammfeld nahm Kraft den persönlichen Plan wieder auf, sich auch kommunalpolitisch zu engagieren. Als verantwortlicher Personalmanager mit zwei international aufgestellten Abteilungen betreut er heute mit seinem Team fast 8000 Mitarbeiter des Konzerns in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden.

Bei seiner Wahl zum Kempener CDU-Parteivorsitzenden im Herbst 2018 wirkte Kraft noch eher wie jemand, der lieber bei der nächsten Bundestagswahl die Nachfolge des CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer antreten wollte. „Dieser Eindruck, mag er überhaupt bei meiner Bewerbungsrede um den Parteivorsitz entstanden sein, täuscht. Ich habe eine Grundsatzrede über mein generelles Politikverständnis gehalten und herausgearbeitet, dass sich gerade in der Kommune entscheidet, ob das gesellschaftliche Miteinander in der Demokratie gelingt. Ich will mit ganzer Kraft die Kempener CDU voranbringen“, betont Kraft.

Seine ganze Kraft will er nun dem Wohle aller Kempener Bürger widmen. Als Bürgermeisterkandidat ist Kraft bereits viel unterwegs, an Info-Ständen der CDU zeigt er Präsenz, diskutiert bei der Aktion „Kempen, wie geht’s Dir?“ mit vielen Bürgern. Mit Parteifreunden war er in der Vorweihnachtszeit unterwegs, verteilte in der Innenstadt Grußkarten mit guten Wünschen zum Fest und zum Jahreswechsel sowie kleine Schoko-Weihnachtsmänner.