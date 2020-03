Mensch & Stadt : Der Neue, der gar nicht so neu ist

Seit Anfang März leitet Philip Herz die Rergenbogenschule in Kempen. An dieser Schule unterrichtet der Sonderpädagoge bereits seit sieben Jahren. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Philip Herz ist seit Anfang März neuer Schulleiter der Regenbogenschule in Kempen. Eine neue Rolle für den Sonderpädagogen, der dort zuvor sieben Jahre lang als Lehrer unterrichtet hat.

Von Jannetta Janßen

Ein eigenes Büro. „Papa ist jetzt Schulleiter, das fanden meine Kinder cool“, erinnert sich Philip Herz, als er seiner Familie seinen neuen Arbeitsplatz zeigte. Der 45-Jährige saß bis vor Kurzem noch gegenüber im Lehrerzimmer direkt mit seinen Kollegen zusammen. Jetzt sitzt er überwiegend allein an seinem Schreibtisch und hat unter anderem mit vielen administrativen Aufgaben zu tun. Doch: „Ich unterrichte selbst auch noch, und das ist mir ganz wichtig“, sagt der studierte Sonderpädagoge. Nah dran zu sein, den Kindern zuzuhören, sie für etwas zu begeistern, das liegt Herz besonders am Herzen.

Gerade ist die Grundschule an der Eichendorffstraße in Kempen ziemlich leer, nur zwei bis fünf Kinder sind täglich zur Betreuung da. Keiner der Lehrerinnen und Lehrer hat dadurch aber frei. Hinter den Kulissen sitzen die Kollegen und Herz selbst an den Rechnern, bereiten online Hausaufgaben vor, schreiben an Konzepten und halten mit Schülern und Eltern Kontakt. „Kaum wurde bekannt gegeben, dass ich neuer Schulleiter werde, kam schon fast die Schließung“, sagt der Krefelder. Und damit mussten schnelle Entscheidungen getroffen werden. Es sollte keine Panik ausbrechen, es galt vielmehr, Kinder und Eltern zu beruhigen. Für Philipp Herz, den Schulleiter ohne Erfahrung in diesem Amt, war dies schon eine besondere Herausforderung. Philip Herz blieb ruhig, eine seiner Stärken, wie er gesteht. Die Situation ernst zu nehmen, aber nicht in Panik zu verfallen, hieß es für ihn und sein Kollegium.

Info Unterstützung gegen Langeweile für Zuhause Die Kinder sind daheim. Und neben Hausaufgaben haben sie auch viel Freizeit. Deshalb haben sich die fünf Grundschulen in Kempen auf ihren Internetseiten einiges an Empfehlungen ausgedacht, damit möglichst keine Langeweile aufkommt. Die Schulen versorgen Eltern weiterhin täglich mit aktuellen Informationen. Unter anderem sendet Schulhund Bailey seinen Regenbogenschülern Grüße. Die Astrid-Lindgren-Schule hat eine ganze Seite mit „Ideen gegen Langeweile“ erstellt, auch bei der Katholischen Grundschule Wiesenstraße finden sich zahlreiche „Tipps für die Corona-Ferien“. Die Sekretariate der Schulen sind zum Teil telefonisch weiterhin erreichbar, oder es sind Rufumleitungen eingerichtet.

Besonders dankbar ist Herz allen anderen Schulleitern der Kempener Grundschulen und seinen Kollegen, ihm zur Seite gestanden zu haben in dieser außergewöhnlichen Situation: „Alle haben mir Rückhalt gegeben, und wir haben uns alle gemeinsam abgestimmt, wie wir verfahren wollen“, sagt Herz, der mittlerweile seit sieben Jahren an der Regenbogenschule tätig ist.

Derzeit sollten Elternsprechtage laufen, Tests geschrieben werden – doch das alles fällt erstmal aus. Eine ungewöhnliche Situation für den neuen Schulleiter. Seit 17 Jahren ist er als Lehrer tätig, studiert hat Herz zunächst ein Semester Forstwirtschaft, danach Sonderpädagogik in Köln. Und er wusste schnell, „dass es genau das ist, was ich schon immer machen wollte.“

Sein Referendariat hat er dann an einer Schule in Elmpt gemacht. Es zog ihn wieder zurück nach Krefeld, wo er aufgewachsen ist. Die Entscheidung, Lehrer zu werden, hat er nie bereut. Im vergangenen Jahr hat er dann die Schulleiterqualifizierung absolviert und sich im Oktober 2019 schließlich für die Leitung der Regenbogenschule beworben. Nach dem Ausscheiden der langjährigen Schulleiterin Josefine Lützenburg – sie ist im Sommer 2018 in Ruhestand gegangen – hatte bis vor Kurzem Mareike Mevißen die Grundschule im Kempener Süden kommissarisch geleitet.

Ganz bewusst hat sich Herz für diese Grundschule entschieden: „Ich finde diese Schule toll mit ihrem Konzept und einem Kollegium mit vielen Ideen“, sagt der 45-Jährige, der in Krefeld-Hüls zu Hause ist. An der Regenbogenschule werden Erst- und Zweitklässler gemeinsam unterrichtet. In seiner neuen Rolle als Schuldirektor muss er sich noch zurechtfinden: „Ich muss eine neue Stellung einnehmen, und das Auf-den-Tisch-hauen noch üben“, berichtet er und lacht.

„Als ich meiner Frau sagte, dass ich das machen möchte mit der Leitung, kam das erstmal nicht so gut an“, gibt er zu und lächelt. Philip Herz hat vier Kinder im Alter zwischen vier und 14 Jahren. Seine Zeit zu Hause ist durch seine neue Aufgabe deshalb kostbarer geworden. Wenn er aber dann zu Hause ist: „Da ist man unter anderem auch mal mit Mathe 9. Klasse zugange und muss sich wieder reindenken“, erzählt der in Uerdingen aufgewachsene Herz mit einem Augenzwinkern. Abschalten kann er gut beim Mountainbike fahren oder klettern. Die Familie verreist außerdem gerne in den Ferien gemeinsam.