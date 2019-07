Jahresbericht 2018 : Pflegeberatung: Grefrath gut aufgestellt

Grefrath/Oedt Im Fachausschuss wurde jetzt der Jahresbericht 2018 vorgestellt: Die verschiedenen Angebote werden gut angenommen. Pflegeberaterinnen sind Ewa Majdzinska-Otto und Anja Dammer.

Zudem fanden viele Projekte statt. Es gab eine Schulungsreihe für pflegende Angehörige in Kooperation mit der LVR-Klink und dem Pflegedienst Hansen, an der zwölf pflegende Angehörige von Demenzerkrankten teilnahmen. Seit April 2018 gibt es das Café Zeitlos, ein Begegnungsangebot für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen des Demenznetzwerks Grefrath, ein Verbund von Fachleuten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Situation von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen in der Gemeinde Grefrath zu verbessern. Zudem gab es verschiedene Vorträge zum Beispiel zu den Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, Fachkräftemangel und Kostendruck in der Pflege sowie sicheres Handeln für Senioren. Menschen mit Unterstützungs- und Hilfebedarf, Angehörige und Menschen mit Behinderungen erhalten im Pflegestützpunkt der Gemeinde Informationen und Hilfe rund um das Thema Pflege und Wohnen im Alter aus einer Hand. Die Beratungen erfolgen im Pflegestützpunkt oder bei Bedarf auch zuhause, im Krankenhaus oder Pflegeheim. Die Mitarbeiterinnen informieren über Unterstützungsmöglichkeiten im Alltag, Hilfen in der pflegerischen Versorgung und der Schaffung sozialer Kontakte. In diesem Jahr ist der Umzug ins Rathaus in Oedt erfolgt. Seit Februar unterstützt Ewa Majdzinska-Otto Anja Dammer in ihrer Arbeit. Damit sei man gut aufgestellt, so Sozialamtsleiter Volkmar Josten.