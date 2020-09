Pflanzenschau im Freilichtmuseum in Grefrath : Garten-Leben: Inspirationen fürs heimische Grün

Grefrath Zum 13. Mal findet die Blumen- und Pflanzenschau „Garten-Leben“ im Niederrheinischen Freilichtmuseum statt. Vom 4. bis 6. September zeigen mehr als 100 Aussteller ausgefallene Gartenaccessoires, Kräuter und Blumen, kuriose Kunstwerke und allerlei Antikes.

Geöffnet ist das Museumsgelände am Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr, Einlass ist an allen drei Tagen bis 17 Uhr. Der Eintritt zur Ausstellung „Garten-Leben“ kostet für Besucher ab 17 Jahren neun Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt. Wer die Ausstellung an mehreren Tagen besuchen möchte, kann kostenlos mit einem Einlassbändchen wiederkommen. Im Online-Vorverkauf gibt es Tickets für sieben Euro unter www.omms.net