Evangelische Kirche Kempen : “Wir brauchen die Gewissheit, dass etwas Sinn macht“

Kempen Kempens Pfarrer Michael Gallach offenbart seine Gedanken zum Weihnachtsfest: Es sei klüger, auf die Liebe zu setzen als auf den eigenen Vorteil.

Die Figuren, die in der Weihnachtsgeschichte vorkommen, hätten das wohl nie so einprägsam formulieren können. Aber wir finden bei ihnen genau diese unerschütterliche Gewissheit und Entschlossenheit, das Richtige zu tun, unabhängig von den Erfolgsaussichten.

Maria und Josef geben nicht auf, als sie frustriert und zermürbt eine Unterkunft in Bethlehem suchen. Sie improvisieren, um ihrem Kind den besten Schutz zu bieten. Sie machen aus der Futterkrippe kurzerhand eine Wiege und können kaum ermessen, dass der Begriff Himmelbett niemals so zutreffend war wie damals in dem Stall.