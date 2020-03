Lesung von Pfarrer i. R. Horst Eckel : Literarische Reisen durch die Jahrhunderte

St. Hubert Pfarrer i. R. Horst Eckel hielt seine letzte Lesung. Im Lauf der Zeit haben ihm viele Menschen zugehört.

In den fast 20 Jahren seines Ruhestands lauschten viele Zuhörer andächtig den Gedichten, Zitaten, Geschichten, Lebensweisheiten, Briefen mit fröhlichen und nachdenklichen Texten. Sie verließen bereichert und beseelt die Veranstaltungen. Beachtliche 62 Lesungen insgesamt hat Eckel in all den Jahren vielen Menschen geschenkt. 35 Lesungen fanden in der schwedischen Holzkirche in St. Hubert statt, weitere in der evangelischen Kirche Tönisberg, in der Thomaskirche sowie in anderen Kempener Veranstaltungsorten und in Krefeld.