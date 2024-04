Aktiv im Ruhestand Pfarrer aus Grefrath unterstützt mit Stiftung Projekte der Steyler Mission

Spendengelder erhalte die von Hauser gegründete Benedictus-Dominus-Stiftung aus alten Freundschaften, die etwa aus Pilgerreisen entstanden, die Hauser begleitete, oder aus seiner Zeit bei der Bundeswehr, teilte die Steyler Mission mit. „Dass mir so viele Menschen ihr Vertrauen schenken und die Stiftung bedenken, erfüllt mich mit einer demütigen Grundhaltung. Das Geld kommt dort an, wo es am nötigsten ist“, so Hauser. Davon überzeugt sich der 74-jährige selbst. Die Reisen in die Projektländer finanziert er aus eigener Tasche, denn die Spendengelder sollen 1:1 in die Steyler Projekte fließen. 2019 wurde die Stiftung sogar einmal als Alleinerbin eingesetzt: Mit einem Teil des Erbes einer ehemaligen Lehrerin, die sich ihr ganzes Leben lang um Kinder kümmerte, werde die Stiftung die Ausstattung von Unterkünften in einem Steyler Frauenrechtsprojekt in Indonesien unterstützen, so Hauser. Dort finden Frauen Zuflucht, die Missbrauch und Gewalt erfuhren. Zudem werde ein Teil für einen Brunnenbau in Ghana genutzt.