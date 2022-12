Einführung zum neuen Jahr Wie Recup in Kempen angenommen wird

Ab dem 1. Januar tritt ein neues Gesetz in Kraft, das Anbieter von to-go-Getränken oder Speisen dazu verpflichtet, für Tassen oder Scha­len Mehrweg-Lösungen anzubieten. Der Kreis Viersen veranstaltete darum eine Befragung unter den Gas­tronomen der Region, welches System sie bevorzugen würden. Die Ent­scheidung fiel zu Gunsten des Mün­chener Unternehmens Recup aus. Das 2016 gegründete Startup ist in Deutschland Marktführer für Mehr­wegsysteme in der Gastronomie. „Das hat für die Partner den Vor­teil, dass sie auf eine sehr gute Abdeckung zurückgreifen können. Un­ser System ist denkbar einfach: Der Partner bezahlt uns eine Pauschale. Das ist üblicherweise ein Euro pro Tag und Filiale. Dafür bekommt er von uns Tassen oder Bowls, also eine Art Schale für Suppen oder Sa­late, aus Polypropylen. Da es sor­tenrein ist, kann es zu 100 Prozent recycelt werden. Das Material ist beständiger als beispielsweise Glas und hält bei Tassen mindestens 1000, bei Bowls mindestens 500 Durchläufe“, erläutert Recup-Spre­cherin Simona Dunsche.