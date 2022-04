Tourismus in Grefrath : „Perspektiven für Oedt“ will mehr Platz für Wohnmobile an der Niers-Perle

Oedt Einerseits seien Touristen in Oedt gewünscht, andererseits könne man nicht genügend Wohnmobilstellplätze anbieten. Die Initiative „Perspektiven für Oedt“ haben Ideen für eine Lösung dieses Problems.

Mehr Raum für Wohnmobilstellpätze – das wünscht sich die Initiative „Perspektiven für Oedt“, die aktuell die bisherigen sieben Stellplätze auf dem Parkplatz an der Mühlengasse in Oedt betreut. Die „Niers-Perle“, so der Name des Stellplatzes, zieht in regelmäßiger Frequenz Liebhaber dieser immer beliebter werdenden Urlaubsform an. „Wir sind in allen Katalogen, die Stellplätze anbieten, vertreten“, sagt Michael Schmidt, engagierter Mitstreiter bei den Perspektiven und selbst Wohnmobil-Urlauber. Oft genug sind alle Stellplätze besetzt, genauso oft müssen sich die Urlauber einen anderen Stellplatz suchen. Nun schlagen die Perspektiven vor, zumindest einen Teil der angrenzenden Wiese für weitere Stellplätze zu nutzen. Rasengittersteine könnten für genügend Festigkeit sorgen, man wäre so unabhängig von der Witterung.