Mülhausen : Personelle Änderungen im Kindergarten St. Heinrich

In Mülhausen gehen die Leiterin und ihre Stellvertreterin kurz hintereinander in Ruhestand. Die Nachfolge ist jedoch bereits geklärt.

Zu Beginn ihrer Tätigkeit war der Kindergarten noch auf dem Gelände der Liebfrauenschule untergebracht, er folgte aber schnell der Umzug in das heutige Gebäude. An der Marienschule hat Backes-Knappe mit viel Engagement das Zusammenwachsen der vier katholischen Kindergärten von St. Benedikt Grefrath unterstützt und sich darüber hinaus übergreifend engagiert. Viele ihrer früheren Kita-Kinder haben in den vergangenen Jahren bereits ihre eigenen Mädchen und Jungen in die Obhut von Backes-Knapp und ihrem Team gegeben.