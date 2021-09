Sorge um gesetzliche Rente : DGB-Pendleraktionstag am Bahnhof Kempen

Kempen „Echt gerecht: Die gesetzliche Rente stärken!“ hieß es am Kempener Bahnhof. Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages des DGB gehörte auch die Thomasstadt zu den Orten, wo das Thema Rente in den Mittelpunkt rückte.

Es sind keine langen Gespräche, die Klaus Neufeldt, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Kreisverband Viersen, und seine drei Mitstreiter Frank Stübner, Detlev Büschges und Andreas Kloss führen. Aber die wenigen Minuten, die ihnen am frühen Dienstagmorgen auf dem Kempener Bahnhof zur Verfügung stehen, bevor die Gesprächspartner in ihre Züge steigen, reichen, um ein wichtiges Thema anzureißen und dafür zu sensibilisieren. Zumal es noch eine Erinnerung in Form einer „Pendler-Tüte“ für jeden Gesprächspartner gibt. Die beinhaltet einen Rentenrechner und einen Snack für unterwegs.

Auch der Mindestlohn ist ein Thema. Nur wer vernünftig bezahlt werde, könne sich die Rente erarbeiten. „Wer arbeitet, aber schlecht verdient, guckt am Ende in die Röhre“, sagt einer der Pendler. Anderthalb Stunden sind die vier DGB-Mitglieder am Morgen vor Ort, dann lässt der Pendlerstrom nach. Doch viele haben das Thema mitgenommen und der ein oder andere schaut sicherlich noch einmal in die Wahlprogramme der Parteien und deren Aussagen in puncto Rente.