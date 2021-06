Unfall in Oedt : Autofahrer öffnet Tür — Radler stürzt

Der 71-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Oedt Ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Oedt leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Kempener mit seinem Pedelec um 16.30 Uhr über die Weberstraße in Richtung Mülhausen.

Gleichzeitig öffnete ein Autofahrer die Wagentür seines gerade geparkten Autos und übersah dabei den Pedelec-Fahrer. Der 71-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, stieß gegen die Fahrertür und stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Kempener Krankenhaus gebracht.

(biro)