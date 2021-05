Unfall in Kempen : Pedelec-Fahrer stoßen zusammen

Symbolfoto Foto: Michael Scholten

Kempen Bei einem Zusammenstoß sind am Mittwoch zwei Pedelec-Fahrer in Kempen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 80-jähriger Kempener um 13 Uhr auf dem nur für Radfahrer und Fußgänger freigegebenen Teilstück der Eichendorffstraße in Höhe des Cambridgeparks in Richtung Fliethgraben.

