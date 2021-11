Grefrath : Pedelec-Fahrer in Grefrath verletzt

Der Radfahrer bremste so stark ab, dass er stürzte (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Grefrath Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Freitag in Grefrath leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 67-jährige Mönchengladbacher um 15.30 Uhr mit seinem Pedelec über den Bahnradweg in Grefrath.

Er war in Richtung Lobberich unterwegs.

Unmittelbar vor der Einmündung zur Lobbericher Straße wollte er anhalten, bremste aber so stark, dass er stürzte und sich verletzte. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

(biro)