Kultur in Kempener Sporthalle Basketball-Abteilungsleiter liest aus seinem neuen Roman

Eigentlich ist die Gymnastikhalle am Görtschesweg in Schmalbroich nicht für Kultur, sondern eher den Sport vorgesehen. Wenn aber der Leiter der Basketballabteilung des ansässigen Vereins, Patrick von Wantoch, ein Buch herausgibt, kann sich eine solche Zuordnung ändern. So gesehen am vergangenen Freitag, als der 44-Jährige, im Hauptberuf „Zahlenschubser bei einem Finanzdienstleister“, wie er es beschreibt, seinen neuen Roman „Ein ko(s)mischer Auftrag“ präsentierte.