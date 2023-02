In der Paterskirche in Kempen Ein Familienkonzert und ein modernes Märchen

In Kempen werden Anfang März zwei Kulturveranstaltungen für Familien mit Kindern angeboten. Für Freitag, 3. März, 15.30 Uhr, lädt der Verein Kempen Klassik zu einem Konzert in der Paterskirche im Kulturforum Franziskanerkloster, Burgstraße 19, ein – nicht im Rokokosaal wie zunächst geplant. Zu erleben ist das Programm „Toni und Tonia finden neue Freunde in der Welt“ mit Sheila Arnold und Alexander-Sergei Ramirez. Das Stück wurde von den beiden Musizierenden im Auftrag von Kempen Klassik neu konzipiert, es eignet sich für Kinder ab fünf Jahren. Die beiden wollten schon im September 2022 nach Kempen kommen, das Konzert wurde damals aber abgesagt. Jetzt findet es statt, damals gekaufte Karten sind noch gültig.