Grefrath : Der Kleine Panda begrüßt seine Paten

Grefrath Die Kooperation zwischen dem Grefrather EisSport & EventPark und dem Krefelder Zoo geht in das siebte Jahr.

Um die Kooperation für die Besucher noch deutlicher zu machen, sollen die gegenseitigen Werbefläche in beiden Freizeiteinrichtungen weiter ergänzt werden. Auch gemeinsame Social-Media-Aktionen sind geplant. Aktuell ist der Zoo auf dem Eis auf den Lauflernhilfen zu sehen, und der Grefrather EisSport & EventPark ist mit einem Großbanner am Haupteingang des Zoos vertreten. Außerdem werden bald auch die jeweiligen Imagefilme in den Partnereinrichtungen zu sehen sein. An der gegenseitige Auslage von Flyern ändert sich nichts.