Musicalschule in Oedt Eine intensive Geschichte der Leidenschaft

„Passion“ – so heißt die neue Revueshow der Stage Dream Academy im Jahr 2023. Passion, das bedeutet nichts anderes als Leidenschaft. Das Publikum wird mitgenommen auf eine Reise, die von den Erfahrungen eines jeden Bühnendarstellers erzählt. Schnell kann man erahnen: Da steckt jede Menge Leidenschaft drin. Nun zeigt die Stage Dream Academy, die in Oedt beheimatet ist, das Stück am Sonntag, 15. Oktober, in der Albert-Mooren-Halle in Oedt. Darauf weist Michael Franken, verantwortlich für die Pressearbeit der Musicalschule, hin. Schon in den vergangenen Jahren hatte die Schule in Oedt faszinierende Stücke zeigen können.