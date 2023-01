Stimmungsmusik für Karneval und Schützenfest Saturn in neuer Umlaufbahn

„Pass op, pass op, Prinzessin“, schallt es derzeit häufig im Oedter Gewerbepark aus dem Proberaum der Live-Band Saturn New Sound. Der neue Hit der Kölner Kult-Band Die Höhner gehört natürlich zum Repertoire der bekannten Cover-Band vom Niederrhein. Am Samstag startet die vierköpfige Partyband mit einem Auftritt beim „Bunten Abend“ des Hinsbecker Karnevals-Komitees in die fünfte Jahreszeit. Höhepunkt ist am Rosenmontag auf dem Buttermarkt in Kempen ab 16 Uhr der Auftritt bei der großen After-Zug-Fete.