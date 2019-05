Vorst/Grefrath : Gemeinsame Hilfe gegen Not und Elend

Vorst/Grefrath Der EisSport & EventPark und „Action Medeor“ gehen eine Partnerschaft ein. Auch im Boot ist „Holiday on Ice“. Bei einer der Shows gehen fünf Euro pro Karte als Spende an das Medikamentenhilfswerk.

Gemeinsam mit Veranstaltungsleiter Jan Lankes wurden die Geschäftsfelder durchleuchtet, und man entschied sich, einen Global Player anzusprechen. Das Eissportzentrum trat an seinen langjährigen Partner „Holiday on Ice“ heran und rannte dort offene Türen ein. „Wir waren sofort begeistert“, sagt PR-Managerin Julia Kroll, PR Managerin von Holiday on Ice, die eigens zur Vorstellung der neuen Kooperation von Hamburg nach Vorst gereist ist. Ihr Kontakt zu Action Medeor war bis dato eine Pfandbox in ihrem Edeka in Hamburg, so hat sich das jetzt geändert. Zusammen mit dem neuen Partner hat man bereits eine erste gemeinsame Aktion entwickelt. Wenn in diesem Jahr „Holiday on Ice“ mit seiner Weltpremiere der neuen Show am 27. November in Grefrath startet, so steht einen Abend später bei der Show am 28. November das Hilfswerk im Mittelpunkt. Von jeder für diesen Abend verkauften Eintrittskarte gehen fünf Euro als Spende an „Medeor“, und das unabhängig von der Preiskategorie. Jeder Besucher spendet also an diesem Abend mit dem Kauf seiner persönlichen Eintrittskarte fünf Euro, mit denen Menschen in Not- und Katastrophensituationen weltweit geholfen werden kann. Eine Spende, die „Holiday on Ice“ und der Eissport & Eventpark gemeinsam finanziell schultern. „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit dem Eissport & Eventpark“, blickt Bernd Pastors, Vorstandssprecher von Action Medeor auf die weitere Zusammenarbeit. Denn nicht nur die erste Aktion hilft dem Medikamentenhilfswerk. Über die Kooperation wird der Bekanntheitsgrad von „Medeor“ erweitert. Schließlich zieht das Eissportstadion Menschen von nah und fern an, darunter auch aus den Niederlanden. Wer zudem eine Eintrittskarte für Holiday on Ice kauft, der wird auch das Logo von „Medeor“ sehen. Neben den Bannern auf der Eissportanlage in Grefrath wird Das Hilfswerk während der Gastspiele der Eisrevue mit Ständen und Informationsmaterial vor Ort sein. Für den 28. November plant das Medikamentenhilfswerk zudem einen kleinen Weihnachtsbasar im Eisportzentrum.