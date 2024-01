Staatsschutz ermittelt Parteibüros in Kempen mit Ketchup und Farbe beschmiert

Die Parteibüros der SPD und der Grünen in der Kempener Innenstadt sind am frühen Montagmorgen mit Ketchup, Mayonnaise und Farbe beschmiert worden. Zudem wurden Flugblätter verstreut. „Fuck Ampel“ war unter anderem auf der Eingangstür der Grünen an der Peterstraße zu lesen. Das Schaufenster des FDP-Büros an der Peterstraße wurde mit Zetteln, die unter anderem die Aufschrift „Verräter*innen“ trugen, beklebt. Der Staatsschutz der Polizei in Mönchengladbach hat einen 30-jährigen Verdächtigen in Gewahrsam genommen.