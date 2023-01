Parken in Kempen Parkscheinautomaten nehmen bald Karte

An den neuen Geräten werden Autofahrer künftig auch mit Karte zahlen können. Dafür ist bereits ein Feld vorgesehen, an dem die Karte kontaktlos vorgehalten werden kann – das geht aktuell aber noch nicht. Die neue Funktion muss noch eingerichtet werden, sie solle aber im ersten Quartal dieses Jahres freigeschaltet werden, kündigte Muschalik-Jaskolka an. Weiterhin können Parkende die Gebühr – 1,50 Euro pro Stunde bei einer Höchstparkdauer von vier Stunden – auch in Münzen zahlen sowie über die App „Parkster“, auch wenn an einigen neuen Automaten noch die Schilder mit dem Hinweis auf diese Möglichkeit fehlen. Sie sollen nach Absprache mit der Firma zeitnah wieder angebracht werden, so die Stadtsprecherin. Das Handyparken wurde in Kempen vor einem Jahr eingeführt. Nutzer können die App aufs Smartphone laden, die Rechnung kommt dann einmal im Monat per E-Mail oder per Post.