Parknot rund ums Krankenhaus in Kempen : Parkscheiben bleiben bis zur Parkhaus-Fertigstellung

Die Stadt hat am Heyerdrink, am Dämkesweg und am Friedhof Schilder aufgestellt: Dort müssen Autofahrer jetzt für zwei Stunden eine Parkscheibe einlegen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Seit am Kempener Hospital zum Heiligen Geist ein Parkhaus gebaut wird, ist die Parknot an den Straßen rundum groß. Anwohnerparkausweise für Mitarbeiter wird es nicht geben.

Die Parkscheibenpflicht könnte an einigen Stellen rund ums Krankenhaus in Kempen bald wieder entfallen. Mitte Dezember hatte die Stadt am Heyerdrink, am Dämkesweg, auf dem kleinen Parkplatz an der Ecke Ludwig-Jahn-Straße sowie an der Berliner Allee und Mülhauser Straße am Friedhof neue Schilder aufgestellt, die auf eine Begrenzung der Parkdauer von zwei Stunden hinweisen.