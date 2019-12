Kempener Stadtrat entscheidet gegen Grünen-Antrag : Parkplatzbau am Hospital wird nicht gestoppt

Kempen Der Bau von 16 zusätzlichen Parkplätzen am Kempener Krankenhaus wird nicht gestoppt. Die Kempener Grünen scheiterten mit einem entsprechenden Antrag. Er wurde am Dienstagabend vom Stadtrat mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Für eine orthopädische Praxis, die demnächst im Dachgeschoss des so genannten C-Traktes des Hospitals eröffnet, muss das Krankenhaus – wie berichtet – zusätzliche Parkplätze an der Von-Broichhausen-Allee bauen. Dafür benötigt man eine Teilfläche an der Straße, die der Stadt gehört. Bürgermeister Volker Rübo wies die Kritik der Grünen zurück, die Politik sei über das Vorhaben nicht vorab informiert worden. Im zuständigen Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung habe er selbst über den Flächentausch und die Hintergründe berichtet, sagte er. Diese Informationen gab es aber, wie in solchen Fällen üblich, nur im nicht-öffentlichen Teil der Ausschusssitzung. Auch mit der dauerhaften Entfernung der Poller auf der Straße ist die Stadt einverstanden. Die Installierung war vor Jahren vom Krankenhaus selbst beantragt worden.