Stadt will Haushaltslage verbessern : Parkgebühren in Kempen steigen um 50 Prozent

Kempen Die Stadt Kempen erhöht zum 1. Januar 2022 die Parkgebühren um 50 Prozent. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat dazu die Gebührenordnung.

Damit steigen die Parkgebühren auf den bezahlpflichtigen Parkplätzen in der Innenstadt von derzeit einem Euro pro Stunde auf dann 1,50 Euro. Von der Regelung erfasst werden 14 Parkplätze, auf denen schon Parkscheine am Automaten gezogen werden müssen, sowie der Parkplatz am Bahnhof/Moorenringgasse, der ab Januar ebenfalls gebührenpflichtig werden und P11 heißen soll. Für ihn will die Stadt noch in diesem Jahr einen Parkscheinautomaten anschaffen. Eine Parkscheibenpflicht gilt auf P6 (Edeka/Aldi) sowie auf P12 (Sparkasse/Orsaystraße).

Die Erhöhung der Parkgebühren geht auf ein Paket von Maßnahmen zurück, mit denen die Stadt die Haushaltslage verbessern will. Dazu hatten Verwaltung und Politik mit Blick auf ein drohendes Haushaltssicherungskonzept eine Konsolidierungsliste erarbeitet, die unter anderem die Erhöhung der Parkgebühren um 50 Cent pro Stunde vorsah, außerdem die zusätzliche Erhebung von Parkgebühren an Samstagen, die Einführung von Parkgebühren auf dem Marktplatz in St. Hubert sowie das gebührenpflichtige Parken am Bahnhof/Moorenringgasse in Kempen. Den Vorschlag, am Marktplatz in St. Hubert Gebühren zu verlangen, lehnte der Rat ab, die übrigen Punkte werden nun aber umgesetzt.