Arbeiten in Kempen : Parkbuchten am Ring werden am Montag gereinigt

Kempen Die Stadt Kempen lässt am Montag, 16. August, die Parkbuchten am Kempener Ring reinigen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, müssen dazu die Parkbuchten komplett gesperrt werden.

Entsprechend herrscht am Montag in den Parkbuchten am Ring in der Zeit von 6 bis etwa 12 Uhr ein absolutes Parkverbot. Die Arbeiten hätten eigentlich schon Anfang der Woche durchgeführt werden sollen, teilte die Stadt nun mit – jedoch sei es vielerorts zu einer Missachtung des Parkverbots gekommen. Deshalb habe die beauftragte Firma die Straßenreinigung nicht durchführen können. Deshalb wird die Sperrung am Montag nun vom Ordnungsamt begleitet. Die Reinigung erfolgt in allen Parkbuchten am Ring, deshalb sind auch alle Buchten vom Parkverbot betroffen. Die Sperrungen würden jedoch nur solange aufrechterhalten wie nötig, teilte die Stadt mit. Sobald die Straßen in bestimmten Bereichen gereinigt seien, würden in diesen Abschnitten die Schilder entfernt und die Parkbuchten wieder freigegeben. Für die Reinigung sei bewusst die Ferienzeit gewählt worden, in der die Parkplatzsituation erfahrungsgemäß weniger angespannt sei.