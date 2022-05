Zu Besuch bei den „Paradise Punks“ : Training für die Highland Games

Die „Paradise Punks“ trainieren für die Highland Games in Kempen. Hier tragen sie einen Baumstamm durch ein mit Stäben markiertes Slalomfeld. Foto: Reimann, Friedhelm (rei)

Grefrath/Kempen Wenn am Wochenende die 18. Internationalen Highland Games in Kempen stattfinden, sind auch die „Paradise Punks“ am Start. Die starken Männer wurden schon viermal Deutscher Meister. So bereiten sie sich auf den Wettkampf vor.