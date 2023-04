Papiercontainer in Brand Feuer auf dem Sportplatz am Berufskolleg

Kempen · In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Papiermüllcontainer auf dem Sportplatz am Berufskolleg in Kempen abgebrannt. Laut Polizei wurde das Feuer gegen 0.30 Uhr von einigen jungen Männern entdeckt, die auf den Parkplatz kamen.

04.04.2023, 16:27 Uhr

Die Feuerwehr musste zu dem Brand ausrücken. Symbolbild Foto: dpa/Monika Skolimowska