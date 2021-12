Gastronomie in Grefrath : Wechsel in der Albert-Mooren-Halle — neuer Pächter in Oedt begrüßt

Begrüßt wurde Michel Laskowski (vorn links) von Laura Bürkert, (v. li.) Bürgermeister Stefan Schumeckers, Matthias Schmitz sowie Babett und Christian Karpenkiel. Foto: Norbert Prümen

Oedt Michel Laskowski übernimmt zum Jahreswechsel die Albert-Mooren-Halle. Elf Jahre lang hatte das Ehepaar Karpenkiel Restaurant und Halle erfolgreich geleitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uli Rentzsch

Zum Jahreswechsel wird der Pächterwechsel in der Albert-Mooren-Halle ganz offiziell vollzogen. Was sich so nüchtern anhört, wühlt emotional auf. Christian Karpenkiel, der scheidende Pächter, hat seine Tätigkeit immer als Hobby oder Leidenschaft verstanden, Babett Karpenkiel schenkte der Albert-Mooren-Halle vor allem ihr Herzblut. Und Michel Laskowski, der neue Pächter, weiß, in welche Fußstapfen er treten wird.

Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers hatte bereits seinen Dank während der vergangenen Ratssitzung geäußert und sprach seine Verbundenheit zu den Eheleuten Karpenkiel auch bei der offiziellen Begrüßung Laskowskis aus: „Wir sind einerseits traurig, dass wir eine hohe Qualität verlieren, aber sind auch froh, dass wir einen Nachfolger gefunden haben.“ Man hoffe, dass der neue Pächter genauso herzlich angenommen wird, wie es bei den Karpenkiels war, besonders in diesen Zeiten. Die Albert-Mooren-Halle sei sanierungsbedürftig und man wisse nicht, was mit Blick auf die Corona-Pandemie noch zu erwarten sei.

„Ich werde alles tun, dass es der Gemeinde, der Bevölkerung im besten Fall gar nicht auffällt, dass es einen Pächterwechsel gegeben hat“, sagte Michel Laskowski. Er wolle die Aufgabe so ausfüllen, dass er selbst gerne bei sich Gast sein wollte. Vor allem das Vereinsleben liege ihm am Herzen. Die Familie Karpenkiel habe mit ihrer Mannschaft in den vergangenen elf Jahren hervorragende Arbeit geleistet und damals die Halle in schwierigen Zeiten übernommen. „Nun gilt es, sich gegen die Corona-Pandemie und auch gegen die steigenden Energiekosten zu stemmen“, sagte Laskowski.

Hoffnung könnte ihm die Sanierung der Halle geben. Schumeckers berichtete, dass man auf gutem Weg sei, Fördermittel für die Sanierung zu erhalten. „Es ist aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht redlich, einen Zeitpunkt zu nennen, wann die komplette Sanierung abgeschlossen ist.“ Man rechne damit. dass eine Entscheidung zur Förderung im zweiten Quartal des neuen Jahres fallen wird. Dann erst könnten die nächsten Schritte eingeleitet werden. Parallel zum Förderantrag werde geprüft, ob eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Halle darstellbar ist.

Am Dienstag, 28. Dezember, wird die Familie Karpenkiel zum letzten Mal nach dem traditionellen „Fass Austrinken“ die Türen abschließen, Am 30. Januar wird die Halle der Gemeinde Grefrath übergeben. Ab dem 3. Januar beginnt das Vereinsleben in der Halle, um den 15. Januar öffnet das Restaurant.

(ure)