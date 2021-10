Nach elf Jahren als Pächter : Karpenkiel verlässt Albert-Mooren-Halle

Oedt Nach elf Jahren ist Schluss. Der Pächter hat den Vertrag zum 31. Dezember gekündigt und geht mit einem weinenden Auge. Gern erinnert er sich an die vergangenen elf Jahre zurück.

Viele Highlights habe er ihn den vergangenen elf Jahren in der Albert-Mooren-Halle erlebt, erzählt der 44-Jährige, ob dort nun ein Jugendtheater auf der Bühne stand, die Ballettschule eine Aufführung zeigte, ein Polizeifest gefeiert oder im Karneval getanzt wurde. Woran er sich besonders gern erinnert: das Open-Air-Konzert mit Brings. Und auch, wenn er die Albert-Mooren-Halle als Pächter abgibt, will er doch künftig noch Veranstaltungen organisieren, „vielleicht ein oder zwei Termine im Jahr, ich will nicht ganz aufhören“, sagt Karpenkiel. Doch zunächst steht der Abschied an. Die Halle ist bis zum Jahresende ausgebucht, für Dezember plant Karpenkiel eine Abschlussparty. „Alle Vereine, alle Chöre liegen uns am Herzen“, sagt der langjährige Hallenpächter. „Da wird am Ende sicherlich noch das ein oder andere Tränchen vergossen werden.“