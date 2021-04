Zum Osterfest in Oedt : Gemütliches Wandern an der Burg Uda

Foto: Uli Rentzsch 11 Bilder Gemütliches Wandern an der Burg Uda

Oedt Wir laden ein zu einem gemütlichen Osterspaziergang: Der Burg-Uda-Pfad in Oedt ist genau dafür gemacht. Er führt familiengerecht durch die wunderschöne Natur des Niederrheins.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uli Rentzsch

Es ist Ostern. Es ist Zeit für einen kleinen, erholsamen Familienausflug. Und es ist eine gute Gelegenheit, den Burg-Uda-Pfad in Oedt kennenzulernen. Der Naturpark Schwalm-Nette mit seiner „Wasser.Wander.Welt“ ist längst über die Grenzen des Niederrheins bekannt. Das große weiße „W“ auf dunkelblauem Grund weist die Richtung über die Premium-Wanderwege, beispielsweise am Galgenvenn oder durch das Schwalmtalbruch. Auch die Niersauen-Runde gehört zu dieser Kategorie der Wanderwege. Allerdings liegt das „W“ jetzt auf hellblauem Grund, das heißt, der Weg ist immer noch wunderschön, aber nicht mehr so lang. Beim Burg-Uda-Pfad nun liegt das „W“ auf rot-braunem Grund: Gemeint ist damit die Kategorie „Leichte.Wander.Welt“.

Mit seinen 4,2 Kilometern ist der Burg-Uda-Pfad ein wenig länger als sein „größerer Bruder“ (3,9 Kilometer). Während die Niersauen-Runde, die übrigens vom Grefrather Manfred Wolters betreut wird, ein längeres Stück direkt an der Niers entlangführt, durchkreuzt der Burg-Uda-Pfad die unendlich wirkenden Felder im Süden Oedts und gibt wertvolle Einblicke in die durchdringende Weite unseres Niederrheins mit seinem wunderbar offenen Himmel.

Der Burg-Uda-Pfad ist vom Projekt „Reisen für alle“ des Deutschen Seminars für Tourismus zumindest bewertet worden. Das heißt beispielsweise, der Pfad kann ohne Stufen gelaufen werden, am Start und Ziel des Rundgangs befindet sich ein Parkplatz an der Mühlengasse an der Burg Uda, Sitzgelegenheiten sind vorhanden, Längsneigungen von mehr als drei Prozent sind nicht vorhanden, der Weg selbst ist leicht begeh- und befahrbar. Ein öffentliches WC steht allerdings nicht zur Verfügung. Ein vollständiger Bericht zur Barrierefreiheit ist unter www.reisen-fuer-alle.de unter „Barrierefreie Angebote“ verfügbar. Wer sich für die nähere Umgebung des Rundgangs interessiert, besucht die Seite www.heimatverein-oedt.de. Die Burg Uda ist bei Wikipedia erwähnt.

Selbst an Wochentagen ist der Burg-Uda-Pfad gut besucht. Das liegt in erster Linie daran, dass der Pfad eingebunden ist in eine Vielzahl anderer Routen. Nicht zu vergessen: Die Niersauen haben ihren ganz besonderen Reiz, der Spaziergänger, Radfahrer und Freizeitsportler durchaus bezaubern kann.

Der Start zum Osterspaziergang ist leicht gemacht. Ein Parkplatz befindet sich direkt neben der Burg Uda. Orientieren kann man sich für den Rundgang leicht an den Hinweisschildern, die meist an Bäumen angebracht sind. Das weiße „W“ auf rot-braunem Hintergrund mit dem Hinweis „Leichte.Wander.Welt“ ist kaum zu übersehen. Nur an einer Stelle haben sich lustige Zeitgenossen einen Spaß erlaubt. Wer nicht ortskundig ist, wird am südwestlichsten Punkt des Rundgangs ein wenig grübeln müssen. Wer die östliche Variante wählt, kommt nach dem Haus Dücker an eine T-Kreuzung. Hier geht es rechts herum nach Oedt. Wer dann links den Weidenzaun sieht und rechts nicht in einen Wassergraben stürzen will – der ist auf dem richtigen Weg.

Die Burg Uda ist weitaus bekannt. Von der einst mittelalterlichen Burg steht allerdings nur noch der mächtige Turm. Ein Mauerrest lässt allenfalls erahnen, welche Ausmaße die Burg gehabt haben mag. Machen wir uns nichts vor: Es ist eine Ruine. Erbaut wurde sie um 1300 von Dietrich Luf III. von Kleve, heute gilt sie als Wahrzeichen von Oedt und dient, wenn die Corona-Pandemie gezähmt ist, auch als Veranstaltungsort. Auf östlicher Seite der Burg beginnt der Pfad, wir wählen also die östliche Variante – ganz in der Tradition des leichtathletischen Rundenlaufens. Auf einer Art Allee wandern wir bald nach Süden, müssen gut auf die Beschilderung achten. Links herum, rechts herum: Nun blicken wir rechts auf die Niersauen, kreuzen für einen Moment durch den Süden des bebauten Oedts und sehen in der Ferne schon das Auffelder Bauerncafé. Eine erfrischende Einkehr hängt von der aktuellen Corona-Schutzverordnung ab.

Hinter dem Bauerncafé biegen wir rechts ab und erblicken linker Hand das Haus Dücker, das in ursprünglicher Form erstmals 1515 erwähnt wurde. Das Aussehen des ersten Haus Dücker ist nicht bekannt. Wer mit Karte wandert, weiß, dass es jetzt schnurstracks auf die Niers zugeht. Mit dem oben erwähnten Geschick biegen wir aber vorher rechts ab, zurück in Richtung Oedt. Wir kreuzen die alte Bahnstrecke von Oedt nach Süchteln und erreichen bald das Niersauenprojekt Burgbenden. Hier wurde ein Niersaltarm mit seinen Auen zu einem Feuchtlebensraum renaturiert. Ein kurzer Abstecher führt zu Werken der Künstlergruppe Salix. Wir befinden uns jetzt allerdings am Ende des Rundgangs. Vor uns spüren wir ein wenig Erhabenheit, wenn wir die Burg mit dem davor liegenden Holzweg erblicken.