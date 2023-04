Neue Laternen in Oedts Mitte Warum die Straßenbeleuchtung in Oedt immer wieder ausfällt

Bürger in Oedt beklagen, dass nicht nur in der Ortsmitte, sondern im gesamten Ortsteil immer wieder die Straßenbeleuchtung ausfalle. Diese Ausfälle seien nicht vorhersehbar und es komme vor, dass die Straßenbeleuchtung tagsüber eingeschaltet ist. Zwar ist die Hochstraße für den Durchgangsverkehr wieder geöffnet, dennoch sind die Baumaßnahmen im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) noch nicht gänzlich abgeschlossen. Dazu gehört auch die Installation der neuen Straßenbeleuchtung. Die von der Gemeinde beauftragte Firma arbeite daran. Allerdings tauchten bei dem Austausch der alten Leitungen immer wieder nicht vorhersehbare Probleme auf, die schließlich die Maßnahme verzögerten, teilte die Gemeinde Grefrath mit. So komme es durchaus vor, dass die Straßenbeleuchtung auch über Tag eingeschaltet sei. Nur so könne kontrolliert werden, ob die neuen Laternen wirklich funktionierten.