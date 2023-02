Großräumige Umleitungen eingerichtet Oedter Ortsdurchfahrt komplett gesperrt

Seit Veilchendienstag ist die Ortsdurchfahrt in Oedt für den Autoverkehr gesperrt. Das hatte die Gemeindeverwaltung bereits Ende Januar angekündigt. Nachdem im letzten Jahr bereits der Marktplatz (erster Bauabschnitt) fertiggestellt worden sei, nun die Arbeiten rund um die Albert-Mooren-Halle (zweiter Bauabschnitt) so gut wie abgeschlossen seien, bleibe noch der dritte und letzte Bauabschnitt – die Neugestaltung der Hochstraße im Bereich Niedertor und Marktplatz – bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme. Aus diesem Grund sei eine Vollsperrung notwendig, so die Erklärung der Gemeinde. Die Pflasterung des Zugangs zur Albert-Mooren-Halle werde jetzt im Rahmen der Arbeiten abgeschlossen.