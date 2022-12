Neue CD Orgelmusik mit einzigartigen Klängen aus St. Hubert und Vorst

Am Samstag, 17. Dezember findet um 19 Uhr in der Kirche St. Hubertus eine Präsentation der neuen CD statt. Ute Gremmel-Geuchen wird einige Kostproben spielen; gegen 19.30h wird zu einem Umtrunk in das an der Kirche gelegene Marienheim eingeladen. Eine CD-Präsentation in St. Godehard in Vorst wird im neuen Jahr, am Sonntag, 22. Januar um 16 Uhr stattfinden.