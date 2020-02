Orgelkonzert mit Wolfgang Zerer : Eindrucksvolle Würdigung der klangprächtigen Orgel

Kempen Wolfgang Zerer ehrte die König-Orgel in der Paterskirche anlässlich ihres 20. Geburtstags mit einem sorgsam gewählten Programm.

Es war am 12. Februar des Jahres 2000, als die Rekonstruktion der König-Orgel in der Paterskirche gefeiert wurde. Diesen Termin hatte sich der Hauptsponsor des ehrgeizigen Unternehmens, der Kempener Karl Nagels, gewünscht – an diesem Tag vollendete er sein 65. Lebensjahr. So war es für Konzertorganistin Ute Gremmel-Geuchen, die die Orgel seitdem betreut, Ehrensache, das Geburtstagskonzert zum 20-Jährigen wieder genau auf den Geburtstag des inzwischen verstorbenen Wohltäters zu legen.