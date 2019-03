St. Hubert : Orgel-Kids bauen sich ein Instrument

Mit Feuereifer sind die Mädchen und Jungen dabei, sich ihre eigene Mini-Orgel zu bauen. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Hubert In der St. Huberter Grundschule haben die Mädchen und Jungen gelernt, wie eine Orgel funktioniert. Anschließend bauten sie sich selber eine – in Mini. Organist Stefan Thomas half ihnen dabei.

Von Eva Scheuß

Im Medienraum der Gemeinschaftsgrundschule St. Hubert steht ein Gerät, das nicht nur aussieht wie eine Miniorgel, sondern auch tatsächlich eine ist. Stefan Thomas, Organist in der katholischen Gemeinde St. Hubertus, spielt probeweise eine Melodie auf der kleinen Tastatur an und ruft begeistert aus: „Wir haben eine Orgel gebaut.“ Die Kinder der Klasse 4 b applaudieren lautstark. In nicht einmal 90 Minuten haben die Kinder nicht nur die wichtigsten theoretischen Grundlagen über den Aufbau einer Orgel gelernt, sondern diese selbständig zusammengebaut. Effektiveres Lernen gibt es wohl kaum.

Die niederländische Orgelbaufirma Verschueren hat zu diesem Zweck eine Miniorgel entwickelt, die – in ihre hölzernen Einzelteile zerlegt – in einen großen Metallkoffer passt. Der kursiert im Moment täglich zwischen den Kempener Organisten Christian Gössel, Stefanie Hollinger, Ute Gremmel-Geuchen und Stefan Thomas, die damit alle vierten Klassen der Grundschulen auf Kempener Gebiet besuchen. Erstmals macht in diesem Jahr auch der Organist Heinz-Peter Kortmann in Hüls mit. Später werden die Kinder dann bei einem Besuch in den jeweiligen Kirchen auch eine große Orgel erleben und das Gelernte anwenden können. Stefan Thomas gefällt sein Ausflug in die Schulwelt sehr: „Das macht irre Spaß“, sagt er. Und das gilt wohl auch für die Kinder, die mit nicht nachlassendem Interesse dabei sind. Zunächst erläutert der Profi den Kindern, was eine Orgel ist und aus welchen Teilen sie sich zusammensetzt. Beinahe selbstverständlich fallen Begriffe wie Pfeifen, Manual und Pedal. Er hat eine echte Pfeife mitgebracht und bläst hinein, denn: „Ohne Wind läuft nix.“ Knifflig ist die Frage nach dem für die Metallpfeife verwendeten Material. Die Kinder rätseln so lange herum, bis er ihnen verrät, dass es sich um Zink handelt. Ein relativ weiches Material, mit dem sich über eine gerollte Öffnung die Pfeife ganz genau stimmen lässt.

Kantor Stefan Thomas erklärt den St. Huberter Grundschülern, wie genau eine Orgel funktioniert. Foto: Wolfgang Kaiser

info Die Idee stammt aus den Niederlanden Das im Jahr 2017 von der Organistin Ute Gremmel-Geuchen in Kempen initiierte Projekt „Orgelkids“ (übersetzt: Orgelkinder) ist mittlerweile ein großer Erfolg und in allen Grundschulen auf Kempener Gebiet etabliert. Das Projekt kommt aus den Niederlanden und hat zum Ziel, Kinder mit der „Königin der Instrumente“ vertraut zu machen.